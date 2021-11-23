На Украине заявили о банкротстве страны

Украинский эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк заявил о банкротстве страны и ее неспособности рассчитаться по внешним государственным долгам. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости.

Экономист напомнил, что на конец сентября дефицит текущего счета составлял 1,4 миллиарда — долларов или гривен, он не уточнил. «То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства», — констатировал он.

Кроме того, желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше, несмотря на то, что проценты по облигациям увеличились, добавил Степанюк. Он пояснил, что процент — это «то, что точно будут платить все украинцы». По его мнению, ни одна страна в мире не дает по своим ценным бумагам таких процентов.

В сентябре заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов признал, что Украина стала энергетическим банкротом из-за действий властей. В частности, он указал на высказывания депутатов Верховной Рады, которые обвиняют Киев в сложившейся ситуации.