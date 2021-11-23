Диетологи назвали четыре лучших блюда на завтрак для похудения

Врачи-диетологи из США назвали четыре блюда, которые следует есть на завтрак тем, кто не хочет набрать лишних килограммов или стремится сбросить вес. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Специалисты считают, что лучше всего способствуют похудению овсянка, блюда из яиц, белковые коктейли и греческий йогурт. «Овсянка поможет дольше сохранять чувство сытости, потому что содержит медленные углеводы. Они дают энергию на долгое время, не повышают уровень сахара в крови и не вызывают чувство утомления», — говорит диетолог Паула Доэбрич.

Мишель Рикер поддержала коллегу и добавила, что овсяная каша и хлопья содержат много клетчатки, которая положительно влияет на работу сердца и процессы пищеварения. Кроме того, Рикер рекомендует каждое утро есть блюда, приготовленные из яиц. «Яйца — отличный источник белка, который поможет с балансом сахара в крови и ускорит обмен веществ. В сочетании с богатыми клетчаткой овощами яйца — прекрасный выбор для людей, желающих похудеть», — сказала диетолог.

Также Рикер посоветовала пить с утра протеиновые коктейли, добавив в них фрукты и овощи. По словам специалиста, это позволит обеспечить организм 20-30 граммами белка, который необходим для правильного обмена веществ. В сочетании с клетчаткой протеиновый коктейль может быть очень полезен для поддержания формы и похудения.

Врач-диетолог Мелисса Митри советует есть на завтрак греческий йогурт. По ее словам, он является отличным источником белка. Кроме того, Митри сослалась на исследования, которые показывают, что люди, регулярно употребляющие греческий йогурт на завтрак, обычно находятся в лучшей физической форме и весят меньше тех, кто этого не делает.

Ранее диетолог-кардиолог Асият Хачирова рассказала, как сделать бутерброды менее вредными. Она считает, что следует использовать хлеб из цельнозерновой муки и добавлять к нему отварное мясо, малосольную рыбу или сыр.