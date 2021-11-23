Московский трамвай смял легковушку и попал на видео

На проспекте Мира в Москве трамвай снес автомобиль и попал на видео

В районе ВДНХ на Проспекте Мира в Москве трамвай смял легковушку, выскочившую на рельсы. Момент ДТП попал на видео, его публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как трамвай движется по маршруту. В это время на его пути оказывается легковой автомобиль, который поворачивает налево. Транспортное средство сносит машину, после чего сходит с рельсов.

По информации канала, прохожие помогали доставать пострадавших из смятого автомобиля.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля, сообщает ТАСС. В настоящее время затруднено движение трамваем в обоих направлениях. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Санкт-Петербурге столкнулись два трамвая. ДТП также попало на видео. На кадрах видно, что движение встало. Причиной аварии стал сердечный приступ у одного из водителей. Он продолжил движение и врезался в трамвай, который следовал впереди.