В профсоюзе «Учитель» раскритиковали предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ

Учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий раскритиковал в разговоре с «Лентой.ру» предложение председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Ранее глава силового ведомства назвал ЕГЭ «пыткой для молодежи» и призвал направить законодательные предложения на возрождение советской системы образования.

«Интересно, что представитель исполнительной власти уверенно говорит сразу о законодательных инициативах, Бог ему судья. Бастрыкин не является специалистом в области образования, непонятно, почему кто-то должен прислушиваться к его мнению, — отметил Луховицкий. — Я надеюсь, что никому не придет в голову в этом или будущем году вдруг взять и отменить ЕГЭ. Это произведет такие мучения и для детей, и для родителей, и для учителей, что трясти школу будет лет пять. Наверное, господин Бастрыкин хорошо знает, что такое пытка, но, насколько я знаю, большинство детей, родителей и учителей за последние 15 лет уже привыкли к форме ЕГЭ».

По мнению учителя, вопрос ЕГЭ требует решения, но решать его надо аккуратно, так как любые перемены — это «перетряска» всей школы, а от них зависят десятки тысяч детей. «Главное, чтобы все, что делается, делалось очень медленно, очень постепенно, и не решениями наших дорогих чиновников. Нельзя менять на ходу что бы то ни было, — рассказал член профсоюза «Учитель». — Несколько лет назад мы требовали, как профсоюз, простую и ясную вещь, хотя бы лет на пять заморозить все реформы в системе образования. Хватит, школа не выдержит, еще пару реформ и в школе просто не останется учителей, они и так еле тянут. Когда больной человек, не надо ему предлагать новых интересных развлечений, нельзя так».

Советское образование, которое во всех отношениях было лучше, это мифологема, считает Луховицкий. «Было что-то лучше, было что-то хуже, в любом случае в капиталистической современной России пытаться вдруг полностью вернуть советское образование — это значит вернуть советскую промышленность как минимум, так что это совершенно бессмысленный разговор», — заключил он.

