У готовившего нападение на школу в Казани нашли изображение Гитлера

ФСБ обнаружила по месту жительства подростка, готовившего нападение на школу в Казани, пневматическую винтовку и средства связи, содержащие запросы о том, как переделать этот вид оружия в боевое. Об этом пишет «Бизнес Online».

Кроме того, близкие к следствию источники сообщили, что на рабочем столе домашнего компьютера задержанного заметили изображение Адольфа Гитлера.

Ученики школы №101, на которую планировал напасть подросток, рассказали, что подозреваемый выглядел странно. Они охарактеризовали его как «токсичного парня», которому была присуща зависть. По словам школьников, несколько раз 14-летнего задержанного ловили на краже вещей у других учеников.

Ранее также стало известно, что подростку пообещали денежное вознаграждение, если он согласится устроить вооруженное нападение на школу в районе Дербышки Казани. По данным источников, украинец Ярослав Овсюк связался с подростком в Telegram и предложил пять тысяч рублей за атаку на учебное заведение. Он также приложил координаты тайника, в котором нашли футболку с надписью Hate и изображением окровавленной белой розы в стиле американской субкультуры.

О задержании подростка сообщалось во вторник, 23 ноября. На допросе подозреваемый признался, что к совершению массового убийства его подталкивал житель Украины.