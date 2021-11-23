Член СПЧ ответила Кадырову на запрет об упоминании национальности преступников

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева оценила идею о запрете упоминания национальностей преступников в СМИ. Ее слова передает Газета.ру.

По словам Меркачевой, она сама выступает против принятия документа, так как эта мера обезличивает преступников. «Человек, который совершил преступление, совершенно точно где-то родился, он какого-то пола, у него есть возраст, есть образование и так далее. Когда мы эти данные приводим, то частично даем понять, почему было совершено то или иное преступление. Это и для раздумий, и для профилактики», — сказала она.

Ранее Кадыров в ходе дискуссии вокруг законопроекта предложил обязать СМИ указывать в материалах национальность всех преступников, а не только кавказцев. «Хотите абсолютнейшую свободу слова? Вперед! С завтрашнего дня называйте всех — русский, башкир, казак, татарин, еврей, удмурт, бурят, якут... Всех без исключения!», — заявил он.

Законопроект о запрете СМИ указывать в материалах национальность преступников был внесен на рассмотрение Госдумы 22 ноября парламентом Чечни. По мнению авторов, в СМИ и социальных сетях нередко публикуются провокационные материалы, которые могут сформировать негативное отношение к определенной этнической группе. Дискуссия насчет этой темы возникла после драки в Новой Москве с участием уроженцев Азербайджана, которые, как выяснилось впоследствии, являются гражданами России.