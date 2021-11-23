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Объявивший себя «черным пришельцем» мужчина удалил два здоровых пальца на руке

Покрытый татуировками экс-охранник объявил себя пришельцем и ампутировал два пальца
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Фото: @the_black_alien_project

Живущий в Австралии француз Энтони Лоффредо объявил себя «черным пришельцем», покрыл все тело татуировками и удалил два здоровых пальца на левой руке ради образа. Об этом сообщает LADbible.

33-летний Лоффредо отправился в Мексику, чтобы сделать себе операцию по удалению двух здоровых пальцев на руке. Мужчина рассказал, что планирует ампутировать пальцы и на правой руке в ближайшее время и отметил, что пока его трансформация завершена только на 34 процента.

Желание проводить эксперименты с телом появилось у француза девять лет назад, когда он работал охранником. Поняв, что он живет не так, как ему хотелось бы, мужчина все бросил и улетел в Австралию. «Мне нравится вживаться в роль страшного персонажа», — признался бывший охранник.

Ранее сообщалось, что Лоффредо полностью покрыл тело и глаза татуировками, отрезал нос и уши, а также разрезал язык надвое ради сходства с инопланетянином. В области лба и щек француз вставил маленькие импланты, а также сделал над бровями пирсинг.

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