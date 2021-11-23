ФСБ нашла украинский след в подготовке массового убийства в Казани

Житель Украины Ярослав Овсюк склонял подростка из Казани к массовому убийству в учебном заведении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Говоря об украинском следе в подготовке нападения, в ведомстве уточнили, что Овсюк общался с российским подростком в Telegram. Об этом на допросе рассказал сам задержанный.

Ранее 23 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение подростка на учебное заведение в Казани. Во время обыска дома у задержанного силовики нашли пневматическую винтовку. Также сообщалось, что несовершеннолетний россиянин искал в интернете информацию о переделке оружия для стрельбы боевыми патронами и изучал информацию о вооруженных нападениях.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к массовому убийству.

