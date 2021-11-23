На Украине прокомментировали получение денег от МВФ и высказались об успехе

Получение Украиной денег от Международного валютного фонда (МВФ) является показателем ее успеха в реализации реформ. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина»

Он прокомментировал решение МВФ о выделении Киеву 700 миллионов долларов в рамках программы stand-by и подчеркнул, что подобная «положительная оценка международных партнеров» демонстрирует успех Украины в реализации реформ судебной системы и финансового сектора.

Шмыгаль также отметил, что полученные средства будут направлены властями на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Летом 2020 года совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины. Она рассчитана на полтора года, а ее общий объем достигает пяти миллиардов долларов. В рамках программы Киеву уже было направлено свыше двух миллиардов долларов.