Лавров назвал санкции США против «Северного потока-2» вопиющими

Западные страны, которые применяют рестрикции «по поводу и без», намеренно идут на недружественные шаги против России. Один из примеров — санкции против российского газопровода «Северный поток-2», которые можно назвать вопиющими. С таким мнением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, цитату приводит РИА Новости.

«Понятно, что мы работаем в очень непростых условиях, и вызовы, и риски многогранны. И приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд», — заявил дипломат.

Лавров добавил, что Москва со своей стороны реагирует «выверенно и адекватно».

О том, что США вводят рестрикции против «Северного потока-2», ранее заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, новые ограничительные меры коснутся «связанной с Россией компании» Transadria Ltd и находящегося в ее собственности корабля «Марлин».