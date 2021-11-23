Российский город отказались переименовать в честь Жириновского

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов выступил с предложением переименовать город Жирновск в Волгоградской области в честь председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Однако местные власти эту идею рассмотрели и назвали ее бредом. Об этом пишет URA.RU в своем Telegram-канале.

«Это какая-то то ли глупая, то ли троллинговая идея», — отметили власти города. По их словам, город будет называться как обычно.

В мэрии Жирновска подчеркнули, что к лидеру ЛДПР относятся с уважением, но он не имеет никакого отношения к городу.

Ранее пользователи сети вспомнили видеозапись, распространившуюся в 2008 году, на которой запечатлено, как Владимир Жириновский охотится на птиц из окна поезда. На кадрах видно, как лидер ЛДПР берет в руки ружье, высовывается в открытое окно движущегося состава и производит несколько выстрелов, а после извлекает гильзы и выбрасывает их на рельсы.