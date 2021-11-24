Женщина заявила о готовности предъявить доказательства встречи с инопланетянами

Пользовательница TikTok @sheerarejoice заявила, что ее яйцеклетки похитили инопланетяне, и выразила готовность предъявить доказательства встречи с неземными существами.

Шира Люмира Реджоис рассказала, что инопланетяне якобы прилетали в ее дом три года назад. Женщина утверждает, что все началось в 2018 году после того, как у нее произошел случай сонного паралича, когда она пыталась уснуть, лежа на диване. «Я как будто застыла, и мое тело не могло двигаться. Я посмотрела на дверь, она открылась. В проеме показалась фигура человека, похожая на голограмму», — сказала она.

Реджоис заявила, что ей удалили яйцеклетки, но описала процесс как «чистое счастье». «Этот парень сказал мне, что у меня три ребенка-гибрида, так как у меня забрали три яйцеклетки», — отметила она. Женщина утверждает, что у нее остался рубец на яичниках от удаления яйцеклетки, видимый при ультразвуковом обследовании. По ее словам, она готова продемонстрировать его всем желающим, чтобы доказать факт контакта с инопланетянами.

После встречи с представителями инопланетной цивилизации женщина отказалась от алкоголя, курения и кофеина. Она начала проводить много времени на природе, и ее тело стало оздоравливаться. «В конце концов, я сменила имя, — так разительны были произошедшие со мной изменения», — подчеркнула пользовательница TikTok.

В подписи к видео она отметила: «И да, я никогда не удаляла яйцеклетки сознательно».

Кроме того, Реджоис опубликовала еще четыре записи, на которых подробно рассказала о контакте. «Верите мне или нет, но знайте, что не все живут в научной реальности, некоторые люди следуют по духовному пути, и некоторый опыт по-настоящему меняет жизни», — заключила она.

Пост женщины набрал четыре миллиона просмотров и более 265 тысяч лайков. Многие пользователи не поверили ее рассказу. Один из них написал: «Количество людей, которые защищают ее и верят словам, поражает». Но некоторые комментаторы поддержали ее. «Я верю тебе, девочка. Кого волнует, что говорят другие люди. Это твоя жизнь», — отметил другой. Еще один пользователь просто добавил: «Я на сто процентов верю тебе».

Ранее сообщалось, что британская пенсионерка рассказала о том, что у нее родился ребенок после того, как ее похитили инопланетяне. Женщина якобы была загипнотизирована или усыплена с помощью «вибрации рук инопланетян», из-за чего она не помнит деталей похищения.