Прикованный к кровати американец пролежал в гостиничном номере несколько месяцев

В Индии спасли пожилого американца, запертого в номере отеля несколько месяцев

В индийском штате Керала из запертого гостиничного номера спасли пожилого американца, который был несколько месяцев прикован к кровати из-за болезни. Об этом пишет India Today.

77-летний Ирвин Фокс (Irvin Fox) прилетел в Индию год назад, однако получил серьезную травму из-за падения. Вскоре его помощник забрал все документы, включая паспорт, и улетел из страны — в итоге путешественник остался один в лежачем состоянии.

В понедельник, 22 ноября, его обнаружили в номере отеля. Отмечается, что по его телу ползало множество муравьев, а на коже были язвы. По словам медицинских работников, условия в комнате были антисанитарными.

В настоящее время мужчина проходит курс лечения. Правительство штата запустило процесс его экстрадиции в США.

Ранее в сентябре британские молодожены отправились в свадебное путешествие на Барбадос и пожаловались на «тюремные условия» в изоляторе. Так, путешественников поместили на карантин после положительного результата ПЦР-теста, который они сдали по прибытии на курорт. Стоимость суточного размещения составила 300 долларов (примерно 21 тысяча рублей).

