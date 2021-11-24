Оголяющее тело платье популярного бренда вызвало споры в сети

Популярный бренд Fashion Nova представил платье откровенного дизайна и вызвал споры среди покупателей. Соответствующий пост и комментарии в соцсети Instagram привлек внимание журналистов Daily Star.

Речь идет о прозрачном капроновом мини-платье без рукавов Talk of Town, частично оголяющем тело модели, черные вставки которого прикрывают ее интимные зоны. На размещенном кадре манекенщица позирует с собранными в пучок волосами и макияжем в стиле smoky eyes.

Отмечается, что стоимость описанного наряда, который представлен в ассортименте ретейлера в черном и белом цветах, составляет 24 доллара (1798 рублей) с учетом скидки.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к новой вещи и принялись спорить о ее дизайне в комментариях под фотографией. Некоторые посчитали одежду чересчур вульгарной. «Это совершенно не сексуально, скорее пошло», «Что за ерунда?», «С каких пор стало модным выходить на улицу голыми?», «Куда в таком можно вообще пойти?», «Вульгарно», — писали комментаторы.

В то же время часть юзеров восхитилась предметом гардероба. «Я в восторге!», «Я влюблена в это платье», «Мне срочно нужен этот наряд», «Мне очень нравится это платье», «Вау, круто подчеркивает фигуру» — высказывались они.

В октябре откровенный дизайн другого наряда марки Fashion Nova вывел из себя потенциальных покупателей. Речь идет о черном облегающем комбинезоне, который оформлен продолговатым вырезом, частично оголяющим грудь, талию и бедро. Стоимость вещи на сайте марки с учетом скидки составляет почти 38 долларов (2847 рублей).