Россиянин забил до смерти двухлетнего сына из-за плача

В Калужской области мужчина забил до смерти своего двухлетнего сына из-за плача, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Отмечается, что сначала россиянин бросил двухлетнего ребенка о лавку, а затем начал избивать. Мальчик умер в больнице от полученных травм.

Суд приговорил жителя Калужской области к 13 годам тюрьмы в колонии строгого режима. После этого он будет ограничен в свободе еще на год.

Ранее пожилой житель Челябинска избил десятилетнего мальчика, живущего по соседству. Конфликт завязался на улице 40-летия Победы. На опубликованной в сети записи видно, как россиянин хватает школьника у подъезда, после чего тот падает на землю. Дальше пенсионер наносит несколько ударов несовершеннолетнему, поднимает его на ноги и уводит в неизвестном направлении. В этот момент рядом проходит другой мужчина, но он на произошедшее никак не реагирует.