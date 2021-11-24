Главврач предложила показать работу красных зон и помочь медикам

Главный врач инфекционной больницы №2 в Москве Светлана Краснова поддержала коллег, подписавших письмо с предложением показать противникам прививки от коронавируса работу красных зон в больницах. Об этом она рассказала ТАСС.

По словам главврача, более эффективно будет не просто посмотреть, но и помочь медикам. «Готова провести вас в красные зоны, а у нас их несколько, в том числе в инфекционных отделениях, в реанимациях, хирургическом и детском отделениях, а также в родильном доме», — предложила она, отметив, что будет более эффективно не просто посмотреть, а помочь сотрудникам больницы, отдежурив вместе с ними хотя бы смену.

Краснова отметила, что россияне смогут прочувствовать на себе, что все «не просто серьезно, все слишком серьезно». Также она заявила, что посетители красных зон смогут посмотреть в глаза тем, кто не поверил мнениям экспертов и научным доказательствам.

«Вы, как и мы, увидите слезы, истерики, сожаления родных и близких, трудные потери ежедневно», — сказала Краснова, заявив, что часто этого можно было бы избежать, как говорят сами пациенты.

Ранее главные врачи крупных ковидных больниц России пригласили на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. Это лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.