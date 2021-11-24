Российским пенсионерам выбили зубы ради наживы

В Нижегородской области преступники ворвались в дом к пенсионерам, жестоко избили, ограбили и вырвали у них золотые зубные коронки ради наживы. Об инциденте пишет «Комсомольская правда».

Грабители, которые скрывали лица медицинскими масками, оглушили хозяйку дома и ее 73-летнего мужа-инвалида. Далее преступники избили палками пенсионеров, сняли с супружеской пары золотые украшения и выбили шесть зубов ради золотых коронок.

Кроме этого они вынесли из дома 20 бутылок самогонки и водки, а также рецептурные психотропные лекарства.

Полиция задержала преступников. Предъявлено обвинение по статье о разбое, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее пятеро бандитов в полицейской форме избили и ограбили семейную пару в Новой Москве. 62-летний мужчина возвращался домой на Lexus, на дороге его остановил сотрудник ДПС и потребовал выйти на улицу. Мужчина вышел и почувствовал удар по спине. Он увидел четверых неизвестных в форме силовиков с надписями «Росгвардия» на спинах. Они избили пенсионера, заковали в наручники, погрузили в багажник его же автомобиля и поехали к его дому в одной из деревень Новой Москвы.