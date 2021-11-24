Гузеева опровергла свои слова об отсутствии сертификата о вакцинации у Гаркалина

Телеведущая Лариса Гузеева опровергла свои слова об отсутствии сертификата о вакцинации у актера Валерия Гаркалина и заявила, что не располагала подобной информацией. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте.

Артистка возмутилась, что в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым опубликовали скриншоты переписок из Facebook, в которых она утверждала, что скончавшийся артист не прививался от коронавируса.

«В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту», — заявила Гузеева.

Ранее телеведущая писала об отсутствии прививки у артиста. Позже продюсер Евгений Фридлянд рассказал, будто Гаркалин признался ему в покупке сертификата. При этом дочь актера Нина заявила, что летом ее отец вакцинировался двумя компонентами препарата «Спутник V».

Гаркалина госпитализировали в больницу в Коммунарке с подтвержденным COVID-19 в начале октября. Позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Врачи несколько недель боролись за жизнь артиста, однако спасти его не получилось — 20 ноября Гаркалин умер.