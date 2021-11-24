Тысячи наркоманов в Кабуле отправили на лечение

Три тысячи наркоманов отправили в реабилитационный центр в Кабуле для лечения от зависимости. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на Министерство внутренних дел временного правительства.

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Представитель ведомства Саид Хости рассказал, что граждан определили в больницу имени Ибн Сины. «Мы ускорили процесс сбора наркоманов и в ближайшие дни начнем этот процесс в других провинциях, чтобы сократить их число», — указал он. Отмечается, что около трех миллионов афганцев зависимы от наркотических веществ.

По информации издания, больница в столице Афганистана рассчитана только на тысячу коек, однако ее вместимость увеличили в три раза. По словам главного врача больницы Ахмада Захира Солтани, решение о лечении наркоманов в госпитале приняли в рамках борьбы с наркотрафиком перед наступлением холодов в стране.

Ранее стало известно, что после захвата власти в Афганистане боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) производство опиума в стране за 2021 год увеличилось на восемь процентов по сравнению с 2020 годом. На сегодняшний день урожай опиума в Афганистане достиг 6,8 тысячи тонн. В 2021 году на мировой рынок экспортировано примерно 320 тонн чистого афганского героина.