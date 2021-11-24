В Госдуме назвали письмо врачей к антиваксерам «криком медицинского сообщества»

Обращение главных врачей к известным противникам вакцинации стало криком медицинского сообщества, который направлен на публичных людей. Так письмо назвал депутат Государственной Думы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с News.ru.

«Фактически это такой уже крик медицинского сообщества, направленный на тех людей, которые действительно могли бы, наоборот, агитировать за вакцинацию и показывать на своем примере»,— подчеркнул депутат.

По его словам, мнение властей распространяется на огромное количество граждан. Например, председатель КПРФ Геннадий Зюганов и вице-спикер Госдумы Петр Толстой не носят маски. Кроме того, Леонов отметил, что не видел в зале заседаний парламента в маске и лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. Они своим примером показывают пренебрежительное отношение к ограничительным мероприятиям, добавил депутат.

В свою очередь пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко заявил, что Зюганов не является противником вакцинации от коронавируса. Политик несправедливо находится в числе адресатов письма российских врачей к антиваксерам, отметил он.

24 ноября 11 главврачей российских ковидных больниц опубликовали письмо. Послание было адресовано «лидерам мнений» противников прививок, которые критикуют вакцинацию против COVID-19 и ограничительные меры.