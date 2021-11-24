В Великобритании введут пожизненное заключение за убийство полицейских

Правительство Великобритании примет закон, устанавливающий наказание в виде пожизненного заключения за убийство полицейских и других сотрудников экстренных служб. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

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Соответствующий проект был разработан под совместным руководством заместителя премьер-министра, министра юстиции, лорда-канцлера Доминика Рааба и главы МВД Великобритании Прити Патель. Акт получил название «Закон Харпера» в честь убитого в 2019 году констебля полиции Эндрю Харпера, который в момент смерти находился при исполнении обязанностей.

Согласно закону, судьи должны будут рассматривать пожизненное заключение в качестве высшей меры наказания за убийство при исполнении сотрудников пожарной службы, скорой помощи и Агентства по борьбе с организованной преступностью, а также в качестве минимального наказания за убийства находящихся при исполнении полицейских и тюремных охранников.

Кроме того, осудить на пожизненный срок можно будет за изнасилование или непредумышленное убийство сотрудника экстренной службы, находящегося при исполнении обязанностей. При этом во всех оговоренных случаях обвиняемый может быть осужден на меньшее наказание, если будут установлены смягчающие обстоятельства.

«Правительство на стороне жертв и их семей, и мы хотим, чтобы наши службы экстренной помощи знали, что мы всегда будем их поддерживать», — заявил Доминик Рааб в интервью Radio BBC.