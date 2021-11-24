Росздравнадзор поручил сообщать в прокуратуру о ложной информации о вакцинации

Росздравнадзор: о распространяющих ложную информацию о вакцинации сообщат в прокуратуру

Росздравнадзор поручил своим региональным органам сообщать в прокуратуру и следственные органы данные о людях, которые распространяют ложную информацию о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет также о медицинских работниках, распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации. Сведения о таких людях будут собираться с помощью мониторинга СМИ и социальных сетей. Уточняется, что ложная информация о прививках будет расцениваться как правонарушение по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ.

«Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор выявил 37 антипрививочников, призывающих отказаться от вакцинации против коронавируса. Им может грозить уголовная ответственность.