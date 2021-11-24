Врачи возмутились намерением заводить уголовные дела на коллег-антипрививочников

Врачи-терапевты Ирина Ярцева и Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру» возмутились намерением заводить уголовные дела в отношении их коллег, которые выступают против вакцинации. По мнению Кондрахина, таких врачей надо не сажать, а обучать.

Ранее региональные подразделения Росздравнадзора передали в Следственный комитет и прокуратуру информацию о 37 антипрививочниках, которых могут привлечь к уголовной ответственности. В пресс-службе ведомства отметили, что больше всего их интересовали медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции», а выявить их удалось благодаря мониторингу средств массовой информации, соцсетей и мессенджеров.

Нужно разобраться

«Сажать не имеют права, на мой взгляд, как и при любом нарушении, нужно устраивать внутреннее разбирательство в медицинском учреждении, чтобы главврач общался непосредственно со своими подчиненными, проводил жесткую беседу о том, что в стенах учреждения вы не можете вести антипрививочные речи», — считает Ярцева.

По ее мнению, подобное поведение врачей-антипрививочников является некорректным, однако рассуждения в соцсетях не могут быть основанием для привлечения к уголовной ответственности. «Одно дело, что доктор говорит на приеме, другое дело, что он может размышлять по поводу чего-то у себя в соцсети, должны быть доказательства, что доктор говорит пациенту не делать вакцину, должна быть какая-то запись приема или жалоба от пациента», — отмечает Ярцева.

Врач также заметила, что нельзя привлекать человека к уголовной ответственности, так как «никто не может доказать, что конкретный пациент умер из-за того, что не привился. У нас куча пациентов вакцинированных умирают».

Кондрахин тоже счел эту меру излишней, потому что в России, по его словам, и так наблюдается нехватка врачей. Он считает, что важнее в данном случае заниматься образованием медиков. «Если врач открыто выступает с антипрививочными заявлениями — это повод для того, чтобы его обучить, чтобы он прошел определенные курсы, обучение на уровне “красной зоны”, чтобы посмотрел, как она работает, аттестовать его на знание прививок, и максимум, что можно сделать, — это не допускать к работе, пока он не пройдет аттестацию. А уж применять крайнюю меру… На мой взгляд, это не убийцы, не отъявленные преступники, которых нужно сажать за решетку», — рассказал врач.

Он также заметил, что при привлечении к ответственности человек не поменяет свою точку зрения, при этом важно выяснить, на чем она основывается. «Есть понятие “добросовестное заблуждение”, в некоторых случаях информация может быть немножко неправильно воспринята врачом, а он же за пациентов волнуется, и это вызывает ложные суждения. И пациенты могут воспринимать все совершенно не так, как мы хотели, здесь нужно провести консультирование, выяснить, почему врачи именно так говорят и говорят ли они так на самом деле, может, это превратно воспринимается. Человек, которому сказали: “Знаете, вам сегодня прививаться нельзя, у вас будут такие-то проблемы”, говорит: “Мне сказали, нельзя прививаться, будут проблемы, и я умру”. Он от себя добавил, а суть-то поменялась», — объяснил Кондрахин.