Мать Саакашвили рассказала о состоянии его здоровья

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания посетила сына в военном госпитале в Гори и рассказала о состоянии его здоровья. Она утверждает, что ее сын находится в крайне подавленном состоянии, сообщают «Известия».

«Он очень подавлен, это не тот человек, что был раньше. Мы все, все общество должны позаботиться о том, чтобы освободить этого человека. Сам Миша считает, что сейчас важный этап для борьбы. Мы все должны быть активными с целью освобождения Миши», — заявила она журналистам.

Ранее украинский адвокат экс-президента Грузии также навестил подзащитного в госпитале, куда его перевели из тюремной больницы, и рассказал, что заключенный сильно изменился за время голодовки и пребывания в тюрьме. Юрист также выразил опасение, что из-за своего психологического состояния экс-президент не сможет должным образом защитить себя в суде.