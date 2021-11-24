Украинский адвокат пришел к Саакашвили и не узнал его

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сильно изменился за время голодовки и пребывания в тюрьме. Об этом заявил его украинский адвокат Евгений Грушовец, пишет Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Он рассказал, что пришел навестить своего подзащитного в военный госпиталь, куда Саакашвили перевели из тюремной больницы, и не узнал его. «Искренне могу сказать, что Михаил, которого я видел раньше, и Михаил, который сейчас находится в больнице — разные люди», — отметил Грушовец.

Адвокат также выразил опасение, что из-за своего психологического состояния экс-президент не сможет должным образом защитить себя в суде.

20 ноября Михаил Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку. 23 ноября врач Сандро Цискаридзе заявил, что состояние здоровья бывшего главы государства улучшилось, но в то же время указал на сохранение у него определенных неврологических нарушений. При этом доктор затруднился ответить, сможет ли политик присутствовать на ближайшем судебном заседании.