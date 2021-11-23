Состояние Саакашвили улучшилось

Врач Сандро Цискаридзе сообщил об улучшении состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, передает «Грузия Online».

«Общая тенденция позитивная, однако остаются определенные неврологические нарушения, для устранения которых, разумеется, нужно время», — сказал медик журналистам.

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

При этом он затруднился ответить, сможет ли экс-глава государства присутствовать на судебном заседании, которое запланировано через несколько дней. «В эту минуту об этом говорить невозможно. Я отметил, что каждый день мы в ожидании изменений, поэтому заранее прогнозировать что-либо нельзя», — пояснил Цискаридзе.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку, которую держал 50 дней. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори.

Экс-президента задержали 1 октября. Он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, Саакашвили обвиняется в разгоне митинга в 2007 году.

