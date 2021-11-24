Миронов ответил на письмо врачей к антипрививочникам

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов не является противником вакцинации, заявила «Ленте.ру» пресс-секретарь партии Эмилия Затолочная.

Ранее известные врачи выступили с открытым письмом, в котором предложили антипрививочникам из числа политиков и звезд посетить реанимации и морги ковидных больниц, в число адресатов входил и Миронов.

«В отношении меня и нашей партии – письмо явно не по адресу. Я всегда говорил, что вакцинация необходима для победы над пандемией, сам сделал прививку, никогда этот факт не скрывал, как и намерение ревакцинироваться. На сегодня почти все члены нашей фракции сделали прививки, а те, кто не сделал, — это те, кто недавно переболел и пока не может этого сделать», — привела Затолочная слова Миронова. Лидер партии также отметил, что ему хорошо известно, что происходит в «красных зонах» больниц, что он провел десятки встреч с врачами, медработниками, разработчиками вакцин и с представителями сообществ пациентов.

«Другое дело, что я и мои коллеги всегда выступали против того, как ведется кампания по вакцинации, какими методами. Как насаждается неприязнь, конфликт, как людей сталкивают лбами и незаконно лишают самых насущных и законных прав. Мы настаиваем на осознанной и добровольной вакцинации, мы критиковали и будем критиковать различные формы принуждения и практику грубейшего попрания гражданских прав и человеческого достоинства, какими бы благими намерениями это ни пытались оправдать. Убежден, что подобные методы не помогают в борьбе с пандемией, а приводят к прямо противоположным результатам», — подытожил Миронов.

