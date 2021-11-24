В Нальчике разработали более 50 проектов для привлечения туристов

Натэлла Дугужева: в Нальчике разработали более 50 проектов для развития города и туризма

Власти Нальчика разработали более 50 проектов для улучшения городской среды и туристической привлекательности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы администрации столицы Кабардино-Балкарии Натэллы Дугужевой.

Известно, что на данный момент в городе реализованы проекты более чем на четыре миллиарда рублей. «Мы планируем достичь 400 тысяч туристов, эта задача амбициозная, но достижимая, потому что на курорт "Эльбрус" сегодня выезжают до 600 тысяч туристов, и наша цель этих туристов забрать в Нальчик», — пояснила Дугужева.

Она также отметила, что в Нальчике рассчитывают развивать гастрономический и ностальгический туризм.

Ранее в ноябре стало известно, что в Нальчике выпустили русско-кабардино-черкесский словарь. Его объем составил 792 страницы, при этом в него вошло более 75 тысяч слов и выражений. В частности, издание включает в себя как лексику письменной и устной речи, так и терминологию и фразеологию различных профессий и ремесел.