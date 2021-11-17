В Нальчике выпустили русско-кабардино-черкесский словарь

Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук (КБНЦ РАН) в Нальчике выпустил Большой русско-кабардино-черкесский словарь. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

«Издание является самым полным трудом в истории национальной лексикографии по охвату слов и устойчивых выражений русского языка и наиболее адекватным по переводу их значений на кабардино-черкесский», — отмечается в сообщении.

Объем словаря составил 792 страницы, при этом в него вошло более 75 тысяч слов и выражений. В частности, издание включает в себя как лексику письменной и устной речи, так и терминологию и фразеологию различных профессий и ремесел.

Уточняется, что книга уже вышла тиражом в 500 экземпляров. Работа на составлением словаря велась в течение шести лет.

