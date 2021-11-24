Россиянку осудили за жестокие издевательства над ребенком в детском саду

В одном из частных детских садов Москвы сотрудница жестоко издевалась над ребенком, ее осудили на четыре года колонии. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

По данным ведомства, россиянка, не являясь воспитателем, оказывала услуги по дневному уходу и дополнительному образованию для детей до шести лет.

Инцидент произошел 28 января. Находясь в игровой комнате, женщина начала унижать ребенка, брызгая в него из пульверизатора. Затем она решила насильно умыть его в раковине, после чего отбросила ребенка в сторону. Он ударился головой и спиной об пол.

«После этого, держа ребенка за шею, против его воли, несмотря на его сопротивление, женщина с силой толкнула мальчика в душевую кабину и стала поливать на голову холодную воду, хватая его руками за туловище, конечности и голову, пережав руки душевым шлангом», — говорится в сообщении.

За эти действия Кунцевский районный суд Москвы приговорил злоумышленницу к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Курганской области в селе Кипель 16-летние российские подростки из детского дома издевались над ребенком и заставляли его курить. Они сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как один из подростков дразнит маленького ребенка апельсином. Помимо этого, он бьет его ногами и руками по голове и животу.