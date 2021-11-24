В Ингушетии откроют первый центр для одаренных детей

Министр образования и науки Ингушетии: центр для одаренных детей откроют к 1 сентября

В Ингушетии появится первый центр для одаренных детей. Как уточнила в беседе с ТАСС министр образования и науки республики Эсет Бокова, учреждение планируется открыть к 1 сентября 2022 года.

Собеседница агентства указала, что к настоящему моменту власти уже выбрали здание в столице региона. По ее словам, на закупку необходимого оборудования было выделено 225 миллионов рублей. «Сейчас проводится формирование технического задания для участия в конкурсе на приобретение оборудования», — добавила она.

По словам Боковой, в центре ежемесячно будут проходить обучение около сотни учащихся. Согласно имеющимся планам, центр должен стать ингушским аналогом образовательного центра «Сириус». Предполагается, что специалисты учреждения будут заниматься выявлением и развитием одаренных детей по трем направлениям — спорт, наука и культура.

Ранее стало известно, что ингушский средневековый башенный поселок замкового типа Бишт откроют для посещений после реконструкции. Как уточнил руководитель ассоциации гостевых домов республики Алихан Лолохоев, комплекс решили превратить в музей под открытым небом.