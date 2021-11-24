Хозяин обнаружил пропавшего 60-килограммового пса гордо стоящим на крыше дома

В английской деревне Лимм, графство Чешир, хозяин нашел сбежавшего пса по кличке Самсон, который стоял на крыше дома и гордо смотрел на него. Об этом сообщает Daily Mirror.

32-летний Кайл Барретт рассказал, что однажды его пес породы сенбернар неожиданно пропал. Он повсюду его искал, но поиски не приносили результата.

В какой-то момент британец услышал странные звуки, доносящиеся с крыши дома и вышел на улицу, чтобы посмотреть, в чем дело. К своему удивлению, он обнаружил 60-килограммового Самсона на крыше: пес невозмутимо смотрел на хозяина сверху вниз.

«Я был немного удивлен. Не каждый день увидишь 60-килограммового сенбернара, бродящего по крыше», — пошутил Барретт. Он уговорил собаку аккуратно спуститься. Выяснилось, что Самсон забрался так высоко, предварительно запрыгнув на гараж, стоящий рядом с домом.

Мужчина добавил, что сенбернары — собаки-спасатели, которые ищут пропавших в горах людей, и именно для этого им нужен навык скалолазания.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok под ником @giavannaaaa__ рассказала, что обнаружила потерявшуюся домашнюю кошку замурованной в стену дома. Чтобы освободить животное, пришлось вырезать дырку в стене.