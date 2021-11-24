В «Газпроме» объяснили рост цен в Европе «газовым покером»

Газовый кризис и рост цен на топливо в Европе случился из-за острой нехватки сниженного природного газа (СПГ). Это вызвало игру на повышение цен региональными игроками, считает начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев, его слова передает ТАСС.

«Такой "газовый покер" с повышением ставок и привел к тому, что цена природного газа в Европе и Азии легко перешагнула рубеж тысячи долларов за тысячу кубометров», — объяснил он. По мнению Комлева, профицит СПГ в 2020 году и его дефицит в 2021 году «со всей остротой обнажили проблему надежности поставок гибкого, спотового СПГ».

Он считает, что ставка Европы на СПГ как источник диверсификации поставок себя не оправдала. Комлев также полагает, что европейские страны в этом году столкнутся с ростом выбросов СО2 из-за увеличенного сжигания угля и на фоне дефицита газа. В результате Европа будет отброшена назад в борьбе за снижение выбросов, добавил Комлев.