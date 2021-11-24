Европе предсказали откат в борьбе за спасение планеты из-за газа

«Газпром экспорт»: в 2021 году в Европе вырастут выбросы углекислого газа

Европейские страны в 2021 году столкнутся с ростом выбросов углекислого газа из-за увеличенного сжигания угля, вызванного дефицитом газа. Такой прогноз озвучил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев в статье для корпоративного журнала «Газпрома», пишет ТАСС.

По словам Комлева, динамика будет связана с ростом цен на газ, из-за чего страны стали использовать более дешевый уголь, расконсервировав ранее закрытые угольные электростанции. Таким образом, он предсказал Европе откат в борьбе за спасение планеты, ведь отказ от угля является одним из условий сокращения вредных выбросов.

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Он также заявил о важности иметь в резерве управляемые источники энергии. Комлев напомнил, что в этом году европейцы пострадали из-за плохой погоды — слабый ветер не позволил выработать запланированные нормы электроэнергии через ветрогенераторы. «В другой раз может подвести количество солнечных дней, в третий — низкий уровень водных ресурсов у гидроэнергетиков. Поэтому для таких случаев необходимо иметь резерв в виде управляемых источников энергии, о котором европейцы не позаботились», — отметил он.

По словам Комлева, важно не только обеспечить энергетический разворот, но и сделать его наименее болезненным для населения и экономики. Призывы радикально настроенных политиков снизить инвестиции в добычу газа провоцируют дефицит, считает он.

Цены на газ в Европе начали расти летом. В начале августа газовые фьючерсы стоили около 515 долларов за 1000 кубометров, 6 октября они установили рекорд, приблизившись к 2000 долларов. На фоне резкого подорожания газа европейцам пришлось активно использовать уголь.