«Газпром» оценил свое место в мире

За девять месяцев минувшего года добыча природного газа в мире увеличилась на 110 миллиардов кубометров, плюс 4 процента. На долю «Газпрома» приходится более половины (51 процент) этого увеличения. Таким образом свое место в структуре роста предложения топлива оценила компания в своем Telegram-канале.

В общей сложности, в мире за этот период добыто 3,2 триллиона кубометров. В Европе добыча снижается — минус 6 процентов или 10 миллиардов кубометров к тому же периоду 2020 года. В Северной Америке падение составило 5 миллиардов кубометров, а в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, напротив, зафиксирован рост на 20 миллиардов кубометров.

В следующем сообщении говорится, что с января по сентябрь «Газпром» обеспечил более 53 процентов европейского импорта газа. Рост закупок по сравнению с тем же периодом 2020 года составил 7,5 процента или 18 миллиардов кубометров.

Ряд европейских стран и политиков обвиняют «Газпром» в искусственном создании дефицита газа в Европе, обвиняя его в недопоставках топлива ради скорейшей сертификации газопровода «Северный поток-2». В самой компании ссылаются на исполнение заключенных контрактов и указывают, что причиной кризиса стали некомпетентные действия европейских властей в вопросе энергетической политики.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии нашли деньги на погашение задолженности перед «Газпромом», из-за которой он грозил в течение 48 часов остановить поставки газа.