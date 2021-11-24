«Газпром» раскритиковал добычу сланцевого газа

«Газпром» раскритиковал добычу «грязного» сланцевого газа и заявил, что не планирует его производство из-за негативного воздействия на экологию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте холдинга.

В сообщении уточняется, что компания не будет производить газ из сланцев «в связи с высокой обеспеченностью доказанными запасами газа на традиционных месторождениях».

Кроме того, на фоне роста значения экологической повестки сланцевый газ, который добывается с применением технологии гидроразрыва пласта, приобретает статус «грязного» источника энергии.

По данным компании, добыча сланцевого газа в 2020 году велась лишь в нескольких странах мира, при этом на США пришлось 95 процентов добытого газа. Развитие сланцевой отрасли в масштабах США не будет наблюдаться ни в одной другой стране даже в долгосрочной перспективе, отметили в «Газпроме».

Так, в Европе развития добычи газа из сланцевых залежей не ожидается, а в Китае добыча сланцевого газа в 2020 году оказалась на треть ниже государственного целевого показателя. Это объясняется «сложным геологическим строением сланцевых месторождений в стране и низкой экономической эффективностью их разработки».

В мае представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что добыча сланцевого газа на территории Юзовского участка в Донецкой и Харьковской областях Украины может стать причиной экологической катастрофы, которая повлечет возникновение различных заболеваний. В сообщении партии перечислены такие последствия добычи сланцевого газа, как комплексное загрязнение окружающей среды, отравление грунтовых вод и почвы, а также рост количества заболеваний, возникающих из-за газа.