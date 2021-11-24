Партия Зеленского нашла еще один способ повлиять на олигархов

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» приняла решение игнорировать телеканалы «Украина» и «Украина 24», которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову. Об этом сообщила глава политической силы Елена Шуляк в своем Facebook.

По ее словам, депутаты не хотят участвовать в проектах медиа, владельцы которых намеренно превращают их в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества. Она добавила, что подобные СМИ регулярно распространяют фейки, манипулируют информацией и публично оскорбляют тех, кто мешает им получать незаконную прибыль.

«Медиа, продажные политики, соцсети используются для попыток сохранить статус-кво, что позволяет олигарху получать рентный доход от полученных привилегий», — рассказала Шуляк. Партия украинского лидера, заверила она, намерена бороться с такими явлениями и потому нашла еще один способ повлиять на самых богатых людей страны.

При этом глава партии также добавила, что решение будет пересмотрено, если олигарх-владелец СМИ позволит редакциям вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики.

В эфире телеканалов «Украина» и «Украина 24» действительно часто звучат критические высказывания в адрес Зеленского и его окружения. К примеру, известный украинский журналист Дмитрий Гордон ранее 24 ноября в эфире канала «Украина 24» заявил, что нынешний президент Украины после всей лжи и невыполненных обещаний «для него умер».