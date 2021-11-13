Оценена вероятность полномасштабной войны Зеленского с украинскими олигархами

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» оценили вероятность полномасштабной войны президента Украины Владимира Зеленского с олигархами страны. Как отмечает издание со ссылками на украинские СМИ, первой его жертвой может стать богатейший человек Украины, бизнесмен Ринат Ахметов.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что глава государства пока не готов к противостоянию олигархам, поскольку он может оказаться крайним в энергетическом кризисе.

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По словам эксперта, отношения Зеленского и Ахметова напряженные, но сложно представить, что он участник заговора олигархии против украинского лидера. Дальнейшее будет зависеть от развития ситуации.

«Зеленский пытается создать олигархам какие-то проблемы, попугивает их, но это не перешло в формат серьезной борьбы. То есть президент говорит, что у него есть инструменты для воздействия на олигархов и, если надо, угрожает пойти по беспределу, создав проблемы для бизнесменов. Однако у кого на самом деле будет больше проблем — сложно сказать», — указал Погребинский.

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник полагает, что законом против олигархов команда президента настроила против себя большую часть крупного бизнеса в стране. По его словам, предприниматели настроены оппозиционно, как минимум в отношении того, что действующего лидера нельзя избирать на второй срок, а как максимум – что следует создать некие рамки в вопросах коммуникации.

Эксперт добавил, что серьезного конфликта пока действительно нет, но открытое противостояние возможно в случае атаки на активы бизнесменов или при прямой поддержке ими уличных акций протеста, тогда это будет означать начало полноценной войны.

В сентябре Верховная Рада приняла во втором, решающем чтении законопроект о «деолигархизации», запрещающий богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. Согласно документу, олигархом следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов.

