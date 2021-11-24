Политолог объяснил высказывание немецкой партии против санкций по Nord Stream 2

Несмотря на то что эксперт немецкой партии «Зеленые» Омид Нурипур выступил против санкций США по Nord Stream 2, это не указывает на то, что организация вдруг начала занимать антиамериканскую позицию, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что партия, напротив, ужесточила свои позиции против «Северного потока-2» и противостоит только тем ограничениям, которые могут отразиться на экономике Германии.

Политическая партия ФРГ «Союз-90»/«Зеленые», входящая в бундестаг и ранее выступавшая против реализации газопровода «Северный поток-2», назвала неприемлемыми новые санкции США в отношении проекта. Об этом сказал эксперт политического объединения по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур.

Ужесточение позиций

Марков напомнил, что партия «Зеленых» теснейшим образом связана с демократической партией США, потому то, что организация вдруг решила выступить против своих старших братьев кажется как минимум нереалистичным.

«Это явное преувеличение. Тут вся ситуация немного в другом. До избирательной кампании партия выступала против "Северного потока-2", но после выборов на протяжении нескольких недель сохраняла молчание по этому вопросу. Дело в том, что сейчас она участвует в коалиционных переговорах с социал-демократами, всегда выступавших за проект газопровода. То есть, "Зеленые" просто не хотели сбить этот переговорные процесс, выступая против важных для своих партнеров позиций», — объяснил политолог.

На прошлой неделе партия впервые за последнее время выступила с критической оценкой «Северного потока-2». Это, по мнению Маркова, является важным сигналом от новой правящей коалиции, которая будет сформирована в ближайшие недели, что она считает Россию ответственной за миграционный кризис на польско-белорусской границе, и что позиция Германии по газопроводу будет меняться.

«То есть, мы наблюдаем такой уход в другую сторону. При этом естественно "Зеленые" выступают против экономических санкций против Германии — это понятная позиция. Но в сумме мы все равно имеем то, что страна ужесточает свою позицию по "Северному потоку-2"», — заключил Марков.

Запуск газопровода станет возможен только в тот момент, когда регулятор Германии проверит обновленную документацию. После появления сообщений о приостановке сертификации газ в Европе подорожал на 15 процентов.