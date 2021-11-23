В России отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»

Санкции против компании и двух судов, связанных с «Северным потоком-2», уже никак не остановят запуск газопровода. Так экономист Андрей Колганов отреагировал на сообщение о вводе США ограничений против Transadria Ltd и находящегося в ее собственности корабля «Марлин». В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что этот жест американцев носит исключительно символический характер.

США вводят санкции против двух судов и одной компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Колганов напомнил, что прокладка газопровода уже полностью завершена, сейчас идет только процесс сертификации и отладки оборудования.

«Санкции против компаний, которые занимались прокладкой "Северного потока-2", уже ничего не изменят. Это чисто символические жесты, призванные продемонстрировать, что американские политики делают все, чтобы препятствовать выходу России на европейский континент. Конечно, самим компаниям это будет не очень приятно — окажется ограничен круг партнеров, с которыми они смогут работать. Но сам газопровод уже не остановить», — уверен экономист.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) остановило сертификацию «Северного потока-2». Регулятор хочет дождаться, когда оператор проекта, швейцарская Nord Stream 2 AG, создаст в ФРГ независимую дочернюю компанию, которой перейдут все активы и права на территории страны.