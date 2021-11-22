В Европарламенте допустили срыв запуска «Северного потока-2» из-за США

Срыв ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» по-прежнему может произойти из-за давления, оказываемого США, Францией и Италией. Такой сценарий не исключил депутат Европарламента Гуннар Бек в беседе с «Лентой.ру».

Бек выразил мнение, что новый газопровод все же будет запущен, поскольку это отвечает национальным интересам Германии. «Существует небольшая вероятность того, что проект может быть сорван не из-за давления Польши, а из-за давления Франции, Италии и США», — допустил Бек, но отметил, что такой вариант все же маловероятен.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Bild призвал Германию помешать запуску российского газопровода «Северный поток-2». По его словам, ФРГ следует прекратить процедуру сертификации проекта газопровода «ради мира» и не давать дополнительные деньги президенту России Владимиру Путину путем закупок газа.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) остановило сертификацию «Северного потока-2». Регулятор хочет дождаться, когда оператор проекта, швейцарская Nord Stream 2 AG, создаст в ФРГ независимую дочернюю компанию, которой перейдут все активы и права на территории страны. По словам источников Reuters, это грозит задержкой запуска до следующего марта.