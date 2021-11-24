В бундестаге сочли неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

Политическая партия ФРГ «Союз-90»/«зеленые», входящая в бундестаг и ранее выступавшая против реализации газопровода «Северный поток-2», назвала неприемлемыми новые санкции США в отношении проекта. Об этом эксперт политического объединения по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур заявил в интервью Reuters.

Новые санкции США неприемлемы даже для противников «Северного потока-2». Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной. Омид Нурипур эксперт «зеленых» по внешнеполитическим вопросам

По словам Нурипура, партии по-прежнему считают газопровод «ошибкой» германского правительства, однако, подчеркнул он, США к «Северному потоку-2» не имеют никакого отношения. Примечательно, что подобные заявления со стороны «зеленых» звучат впервые.

Санкции

Во вторник, 23 ноября, Министерство финансов США ввело санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных с «Северным потоком-2». Ограничительные меры были введены на основании американского закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года.

Очередные санкции против проекта анонсировал ранее госсекретарь Энтони Блинкен. Он говорил, что Вашингтон вводит ограничения против двух судов и одной компании, участвующие в реализации проекта газопровода, указывая на Transadria и Marlin. Название второго корабля он не уточнял, однако позднее стало известно, что Вашингтон решил не применять ограничений против немецкого судна, связанного с газопроводом.

Позже глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс пригрозил, что Вашингтон продолжит вводить новые санкции против «Северного потока-2».

Мы продолжим следовать законодательству по выполнению PEESA надлежащим образом в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода Нэд Прайс глава пресс-службы Госдепартамента США

Реакция Москвы

Комментируя санкции против проекта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле к ним относятся негативно, считая их незаконными и неправильными.

Санкции по «Северному потоку» — это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона. Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Представитель Кремля добавил, что ограничительные меры являются неправильным шагом на фоне попыток Вашингтона развивать диалог с Москвой.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые санкции против проекта вопиющими. По его словам, «мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд странами Запада, уже много лет стали приметой времени. Вместе с тем Лавров отметил, что Москва со своей стороны реагирует «выверенно и адекватно».

Причины и последствия

По мнению заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексея Гривача, новые рестрикции против «Северного потока-2» введены Вашингтоном по бюрократической инерции и не являются смертельными для проекта. Он отметил, что действия США неприятны и создают неудобства, однако выразил уверенность, что судовладельцы и капитаны адаптируются к ним.

Гривач объяснил, что на президента США Джо Байдена «давят конгрессмены по политическим причинам и отрабатывая деньги лоббистов». По этой причине его администрация вводит санкции против отдельных судов каждый квартал, «чтобы, с одной стороны, придерживаться договоренностей с Германией, а с другой — демонстрировать приверженность политике санкций».

На фоне введения новых ограничений декабрьские фьючерсы на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF подорожали на 8,5 процента. Днем во вторник, 23 ноября, цена на газ выросла до 1071,7 доллара за тысячу кубометров.

По мнению старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Кати Яфимава, санкции были введены слишком поздно и уже не повлияют на работу газопровода, поскольку «они не могут изменить того факта, что трубопровод уже построен».

Когда запустят проект?

Четкая дата запуска газопровода пока не определена, так как 16 ноября немецкий регулятор приостановил его сертификацию. По законам Евросоюза, оператор газопровода, полностью или частично проложенного по территории блока, должен быть независим от поставщика газа. Поэтому «Газпрому» предложили создать дочернюю структуру Nord Stream 2 AG, которая будет отвечать за немецкий участок «Северного потока-2». По словам источников Reuters, это грозит задержкой запуска до следующего марта.

Запуск станет возможен только в тот момент, когда регулятор Германии проверит обновленную документацию. После появления сообщений о приостановке сертификации газ в Европе подорожал на 15 процентов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что технически газопровод готов, дальнейшая судьба поставок зависит от юридических формальностей.