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В Германии объяснили новые санкции США против «Северного потока-2»

Депутат бундестага Ян Нольте: США намерены ослабить связи России и Евросоюза
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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Новые санкции США против газопровода «Северный поток-2» необходимы Вашингтону, чтобы ослабить связи России и Евросоюза. Так депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте объяснил «Известиям» намерения американской администрации.

Политик отметил, что меры, предпринятые Соединенными Штатами, не окажут существенного влияния на ввод проекта в эксплуатацию. По мнению Нольте, большая опасность исходит от оппонентов внутри самого союза. Он обратил внимание на тот факт, что Европейская комиссия может отложить одобрение проекта на четыре месяца, использовав время, предусмотренное для его рассмотрения.

О новых санкциях сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Меры коснутся компании Transadria Ltd, которая участвует в реализации проекта «Северный поток-2», и находящегося в ее собственности корабля «Марлин». Название еще одного судна, попавшего под санкции, Блинкен не уточнил. При этом США сделали исключение и не стали вводить санкции против немецкого судна, связанного со строительством газопровода.

По словам заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексея Гривача, Вашингтон вводит новые санкции по бюрократической инерции. По словам эксперта, американская администрация находится под давлением лоббистов и вводит санкции против отдельных судов каждый квартал, чтобы, с одной стороны, придерживаться договоренностей с Германией, а с другой — демонстрировать приверженность политике санкций.

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