Слова Кулебы о задержке «Северного потока-2» Украиной и ЕС опровергли в Германии

Вряд ли Украина влияет на процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» в той степени, о которой говорит глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Рассуждения дипломата о задержке сертификации опроверг депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в разговоре с «Известиями».

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«Я думаю, что влияние Украины на процесс сертификации "Северного потока-2", в котором нас пытается убедить господин Кулеба, сильно преувеличено. Украину допустили к диалогу по сертификации, поскольку она транзитная страна, ничего в этом необычного нет. Остальное — это все хотелки и попытки сделать себя важным», — считает Гердт.

Причины, по которым процесс сертификации приостановили — желание США продвинуть свой газ на рынке Европы, убежден политик.

Ранее Кулеба заявил, что Украина вместе с европейскими партнерами существенно затормозила реализацию проекта «Северный поток-2» и выиграла много времени для «лучших условий по противостоянию с Россией». Он добавил, что Киев и Брюссель сошлись на едином мнении: газопровод должен соответствовать «букве Третьего энергетического пакета ЕС».

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Газопровод пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» состоит из двух ниток, длина каждой — 1234 километра. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год.