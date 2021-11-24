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Семья Жанны Фриске возобновила суды с Дмитрием Шепелевым

Семья Фриске потребовала запретить Шепелеву распоряжаться долей сына в одной из квартир
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Дмитрий Шепелев и Платон Шепелев-Фриске
Дмитрий Шепелев и Платон Шепелев-Фриске
Фото: @dmitryshepelev

Родители Жанны Фриске потребовали запретить бывшему гражданскому певицы, телеведущему Дмитрию Шепелеву распоряжаться долей их внука Платона в одной из московских квартир. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник в Хамовническом районном суде.

По информации медиа, Владимир и Ольга Фриске намерены бороться в апелляции за двухкомнатную квартиру площадью 88 квадратов и стоимостью 24 миллиона рублей в Шмитовском проезде столицы. Уточнятся, что в данный момент жилплощадь находится под арестом во избежание каких-либо действий со стороны всех владельцев.

«18 ноября слушалось дело о восстановление срока на подачу жалобы со стороны Фриске на решение суда первой инстанции. Срок восстановили, жалоба подана. Дата рассмотрения пока не назначена», — пояснили в суде.

В июле с Шепелева взыскали семь миллионов рублей в пользу семьи его бывшей гражданской жены, певицы Жанны Фриске. Соответствующее решение принял Пресненский суд столицы. Иск отца певицы Владимира Фриске был направлен к внуку Платону, законным представителем которого является Шепелев. Суд удовлетворил просьбу мужчины и взыскал с телеведущего 7 миллионов 211 тысяч рублей.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет. Фриске выступала в группе «Блестящие» с 1996 по 2003 год. Позже она начала сольную карьеру, а также снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».

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