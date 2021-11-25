Зеленодольский завод сдаст шесть кораблей до конца 2021 года

Зеленодольский завод имени Горького до конца 2021 года сдаст в эксплуатацию шесть кораблей. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ» со ссылкой на главу района Михаила Афанасьева.

Согласно материалу, сумма действующих контрактов составляет 171 миллиард рублей. По документам на производстве планируется создать еще девять морских судов.

«Каспийская флотилия Военно-морских сил России на 70 процентов укомплектована кораблями, построенными в Зеленодольске. В то же время стоит задача по увеличению доли гражданских судов. В следующем году она достигнет 15 процентов», — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что под гражданскими судами Афанасьев подразумевал «Метеоры», морские буксиры и аварийно-спасательные суда.

Ранее в сентябре в реке Иртыш нашли останки старинного корабля второй половины XIX — начала XX века. «Видно боковые доски, шпангоуты, борта судна из древесины с огромными коваными гвоздями. Можно понять, что корабль был плоскодонный, на которых по Иртышу возили грузы», — описал находку член совета омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Алексей Пантелеев.