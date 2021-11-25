Авторитета Винни-Пуха заподозрили в связи с бунтом в российской колонии

На авторитета Винни-Пуха завели дело за высокое положение и бунт в ИК-14 Хабаровского края

В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело на криминального авторитета Евгения В., известного как Винни-Пух. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии следствия, еще в 2005 году его заметил и поддержал вор в законе Каха Тбилисский. В 2019 году Винни-Пух стал положенцем (представителем) в регионе. В СК России подозревают, что авторитет контролировал хабаровскую колонию строгого режима № 14 (ИК-14) и был связан с бунтом, который произошел в сентябре 2021 года. Тогда в ходе конфликта между заключенными, сотрудничающими с администрацией, и заключенными, живущими по воровским понятиям, погибли два человека, четверо получили ранения.

На Винни-Пуха завели дело по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») и 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).