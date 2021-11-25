В ДНР назвали новые данные о числе погибших в Донбассе мирных жителей

Омбудсмен ДНР Морозова: с начала боевых действий погибло более 5 тысяч гражданских

Уполномоченный по правам человека в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова назвала новые данные о числе погибших в Донбассе мирных жителей. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Согласно данным Морозовой, с начала боевых действий в регионе погибло более пяти тысячи гражданских, включая 91 несовершеннолетнего. Более восьми тысяч получили ранения. 353 человека числятся пропавшими без вести.

Омбудсмен указывает, что, по ее оценкам, известно только о 40 процентах захоронений мирных жителей, погибших в результате действий украинских военных, поисковые действия продолжаются до сих пор. Все тела, которые обнаруживают поисковые команды, имеют на себе признаки насильственной смерти.

Большая часть захоронений находится на территории, подконтрольной Украине. По словам Морозовой, украинская сторона отказывается сотрудничать с республиками Донбасса в поиске пропавших без вести.

В августе глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что на территории региона нашли более десяти массовых захоронений жертв войны в Донбассе. По данным межведомственной рабочей группы, погибли или пропали без вести свыше двух тысяч жителей, однако точные данные назвать сложно.