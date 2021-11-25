Подсчитано количество бездомных кошек в Москве

Фонд защиты городских животных: на улицах Москвы проживают более 70 тысяч бездомных кошек

Впервые в истории подсчитано количество бездомных кошек, которые проживают на улицах Москвы, сообщает в своем Instagram Фонд защиты городских животных.

Подсчет был произведен в рамках проекта «Зоомониторинг», который реализовали на средства грантов мэра столицы Сергея Собянина при содействии Института экологии и эволюции имени Северцова. В течение 2021 года волонтеры тщательно считали количество кошек на московских улицах. Было выявлено более 70 тысяч особей в пределах старой Москвы, включая Зеленоград. Территория Новой Москвы не учитывалась.

Подсчет проводили в два этапа: летом и осенью. Стало известно, что самым популярным местом обитания для кошек являются спальные высотные районы. В Фонде также призвали обязать застройщиков обследовать дома перед сносом, чтобы спасти животных — сейчас это делается в исключительных случаях.

Ранее сообщалось, что в Казани волонтеры пересчитают бездомных собак. Было объявлено, что студенты-ветеринары с преподавателями обойдут десять участков города, где проживает наибольшее количество бродячих собак, сфотографируют животных и сделают их описание: укажут возраст, пол, рост, наличие ошейника или бирки, внешнее состояние здоровья и общественный характер особи.