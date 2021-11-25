CNN отбелил кожу обвиняемого в массовом убийстве

Телеканал CNN высветлил на фото кожу водителя, совершившего наезд на толпу в Уокешо

Телеканал CNN уличили в ретушировании фотографий мужчины, обвиняемого в массовом убийстве в американском штате Висконсин. На это обратил внимание портал The Gateway Pundit.

Авторы материала заметили, что журналисты отбелили кожу предполагаемого преступника, совершившего наезд на участников рождественского парада. Лицо 39-летнего водителя Даррела Брукса в материалах CNN выглядит намного светлее, чем на других доступных снимках.

При этом в публикации также значится едва заметная пометка о том, что визуальные данные злоумышленника были изменены в целях безопасности.

Красный внедорожник на большой скорости въехал в толпу участников парада в Уокешо 22 ноября. В результате погибли шесть человек, еще 40 пострадали. По словам очевидцев, преступник действовал осознанно, направляя автомобиль на прохожих. Ему грозит пожизненное заключение.

В ноябре парламент Чечни внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете СМИ указывать в материалах национальность преступников. По мнению авторов, в СМИ и социальных сетях нередко публикуются провокационные материалы, которые могут сформировать негативное отношение к определенной этнической группе. Дискуссия насчет этой темы возникла после драки в Новой Москве с участием уроженцев Азербайджана, которые как выяснилось впоследствии являются гражданами России.